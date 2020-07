Deutliche Worte hat Leonardo, Sportdirektor bei Paris Saint-Germain, dafür gefunden, wie deutsche Spitzenklubs Talente aus Frankreich abwerben. "Deutsche Klubs, allen voran Bayern München, Leipzig und Borussia Dortmund, fallen über junge Spieler her, das ist ein großes Problem", kritisierte der Brasilianer, der gerade mit Tanguy Nianzou Kouassi ein weiteres Talent ablösefrei verloren hat.

Echte Stars sind teuer. Deshalb suchen europäische Spitzenvereine andere Wege, um dem harten Konkurrenzkampf standzuhalten und verpflichten immer mehr hoffnungsvolle Talente. Auch der FC Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig gehen so vor.

La Liga Gnadenlose Abrechnung: Messi geht mit Barça hart ins Gericht VOR 10 STUNDEN

Ihre Art und Weise brachte Leonardo, Sportdirektor von Paris Saint-Germain, allerdings jetzt auf die Palme. Die Talentejagd von Bundesligisten in Frankreich geht dem Brasilianer gehörig auf den Senkel. "Le Parisien" sagte er: "Deutsche Klubs, allen voran Bayern München, Leipzig und Borussia Dortmund, fallen über junge Spieler her, das ist ein großes Problem. Sie rufen Eltern, Freunde, die Familie, die Spieler selbst an, und das selbst bei Spielern, die noch nicht mal 16 sind." Das gehe zu weit. "Sie verdrehen den jungen Leuten die Köpfe. Vielleicht sollten die Regeln verändert werden, um die französischen Klubs zu schützen."

Zuletzt schloss sich Tanguy Nianzou Kouassi (18) dem FC Bayern an.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: Barça entthront: Benzema beschert Real die 34. Meisterschaft

Play Icon WATCH Zidane sauer über Bale-Frage: "Mein Gott!" 00:00:52

Bundesliga Angeblicher Kaufbefehl von Klopp: Holt Liverpool jetzt doch Thiago? VOR 11 STUNDEN