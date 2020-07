RB Leipzig hat wie erwartet den dreimaligen Nationalspieler Benjamin Henrichs und den Südkoreaner Hee-chan Hwang verpflichtet. Wie RB am Mittwoch bekannt gab, wird Defensivallrounder Henrichs zunächst für ein Jahr vom französischen Erstligisten AS Monaco ausgeliehen. RB sicherte sich zudem eine Kaufoption für den Ex-Leverkusener. Der 24-jährige Hwang kommt als Ersatz für Timo Werner.

Hee-chan Hwang kommt vom Schwesterklub Red Bull Salzburg. Hwang erhält einen Fünfjahresvertrag und übernimmt Timo Werners Rückennummer elf. Die Grundablöse soll bei rund neun Millionen Euro liegen.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Bundesliga "Bayern-Mentalität wird für Sané hilfreich sein" glaubt Bierhoff VOR 5 STUNDEN

"Wir beschäftigen uns schon länger mit einer Verpflichtung von Benjamin Henrichs", sagte Sportdirektor Markus Krösche: "Durch seine Variabilität wird er uns in der Abwehr zusätzliche Möglichkeiten in der taktischen Ausrichtung geben."

Henrichs: "Ich brenne, endlich wieder auf dem Platz zu stehen"

Für das Finalturnier der Champions League in Lissabon (ab 12. August) ist Henrichs nicht spielberechtigt, dennoch tritt er seine Aufgabe hochmotiviert an: "Nach der langen Zwangspause in Frankreich durch den Abbruch der Saison brenne ich nun umso mehr, endlich wieder auf dem Platz zu stehen und diese neue Etappe anzugehen."

Henrichs war 2018 für 20 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen ins Fürstentum gewechselt. Henrichs besitzt bei den Monegassen noch einen Vertrag bis 2023.

Hwang passe "perfekt in unser Anforderungsprofil, kann im Angriff jede Position spielen, über die Außenbahnen kommen oder als zentrale Spitze agieren", sagte Krösche: "Er macht unsere Offensive mit seiner Schnelligkeit und Wendigkeit noch flexibler."

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Hwang mit drei Champions-League-Toren für Salzburg

Hwang kam in der abgelaufenen Saison in 27 Erstligaspielen in Österreich auf elf Tore für zwölf Vorlagen, in der Champions League erzielte er in sechs Spielen drei Tore (fünf Vorlagen). Für den 32-maligen südkoreanischen Nationalspieler ist es das zweite Engagement in Deutschland. In der Saison 2018/19 spielte Hwang auf Leihbasis für den Hamburger SV in der 2. Bundesliga (20 Einsätze/zwei Tore).

Das könnte Dich auch interessieren: Bayerns letzte offene Planstelle: Die Suche nach dem passenden Puzzlestück

(SID)

Play Icon WATCH Klopp verrät seinen Traum vom Liverpool-Team der Zukunft 00:01:24

Premier League Die blaue Macht erwacht: Warum Europa wieder vor Chelsea zittert VOR 9 STUNDEN