Stattdessen müssten die Münchener den 23-Jährigen erst einmal für einige Jahre ausleihen, findet Effenberg. "Sie müssen Nübel ausleihen, damit er anderswo Spielpraxis sammelt und am besten auch international spielt. Wenn er auf der Bank sitzt, stagniert er in seiner Entwicklung", meinte der 51-Jährige.

Denn vorerst wird weiter Manuel Neuer das Tor der Bayern hüten, glaubt Effenberg. "Er hat die ein oder andere längerfristige Verletzung überwunden und wird sicher nicht freiwillig auf Spielzeit verzichten. Umso spannender ist die Frage, was Bayern dann mit Nübel macht", schrieb der dreimalige deutsche Meister in seiner Kolumne weiter.

Neuer wohl vor Vertragsverlängerung

Neuer steht noch bis 2021 in München unter Vertrag. In der nächsten Zeit wird aber mit einer Verlängerung um zwei weitere Jahre gerechnet. Der 33-jährige Nationaltorhüter dürfte also noch länger bei den Bayern im Kasten stehen.

Allerdings hält es Effenberg für fraglich, ob die Münchener seinem Ratschlag im Bezug auf Nübel zustimmen. Dass es zu einer Ausleihe kommt, könne er sich eher nicht vorstellen.

Der FC Schalke 04 hatte kurz vor Weihnachten verkündet, dass Nübel seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei den Königsblauen nicht verlängert. Ein Wechsel nach München ist zwar noch nicht offiziell, doch eine Vertragsunterschrift gilt nach übereinstimmenden Medienberichten der vergangenen Wochen als so gut wie sicher.

Auch der FC Barcelona, Atlético Madrid und der AC Mailand sollen zuletzt Interesse an Nübel gezeigt haben.

