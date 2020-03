Darin richtete sich der 28-Jährige direkt an die Deutsche Fußball-Liga DFL, welche am Freitag einen Abbruch der Bundesliga-Saison vorerst auf Dienstag verschoben hatte.

Als "unverantwortlich und unklug" bezeichnete Thiago die Entscheidung des Verbandes, die Partien am Wochenende auszutragen.

Der anstehende 26. Bundesliga-Spieltag soll nach aktuellem Stand wie geplant ohne Fans stattfinden. Andere Top-Ligen stellten ihren Spielbetrieb vorerst komplett ein, darunter die Serie A, Premier League, Ligue 1 und La Liga.

Bayern-Trainer Hans-Dieter Flick nahm auf einer Pressekonferenz des Rekordmeisters zur Aussage seines Spielers Stellung. "Das ist Thiagos Meinung und die ist auch erlaubt", sagte Flick, gab aber an, er fühle in der Mannschaft nicht das Verlangen, in Berlin nicht anzutreten.

