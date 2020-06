Bayern-Star Thiago kehrt in Leverkusen zurück in den Kader von Trainer Hansi Flick

Thiago steht dem FC Bayern München im Duell bei Bayer 04 Leverkusen (Samstag, 15:30 Uhr) wieder zur Verfügung. Das bestätigte Hansi Flick auf der Pressekonferenz vor dem Topspiel: "Thiago ist immer eine Option. Seine Qualität tut jeder Mannschaft gut“, sagte der 55-Jährige. Thiago hatte die vergangenen drei Spiele mit muskulären Problemen an den Adduktoren verpasst.

Ob Flick den Spanier von Beginn an bringt, ließ er allerdings offen: "Warten wir mal ab. Ich kann bestätigen, dass Leon (Goretzka; Anm. d. Red.) und Josh (Kimmich; Anm. d. Red.) das sehr gut gemacht haben, gerade gegen den Ball. Und in der Offensive haben sie auch ihre Qualitäten. Ich bin happy, dass es so gelaufen ist, aber auch, dass Thiago wieder dabei ist."

Thiagos Landsmann Javi Martínez ist beim FC Bayern derzeit keine Option für die erste Elf, bekam von Flick aber indirekt ein (Kurz-)Einsatz-Versprechen für die letzten Saisonwochen: "Wir haben viele Spiele in den kommenden Wochen, da brauchen wir jeden Spieler, da brauchen wir auch Javi Martínez."

Wenn der 31-Jährige, dessen Vertrag 2022 ausläuft, fit sei, könne man sich "immer zu tausend Prozent auf ihn verlassen. Er hat das ein oder andere Wehwehchen, aber er ist jetzt im Training wieder voll dabei. Wenn er fokussiert ist, gibt er der Mannschaft Stabilität."

FC Bayern: Flick lobt Youngster Batista Meier

Lob hatte Flick auch für die Youngster-Garde um Oliver Batista Meier (19), der beim 5:0 gegen Fortuna Düsseldorf sein Bundesliga-Debüt gefeiert hatte, übrig. "Alle jungen Spieler haben sich gut entwickelt. Das ist dann die logische Konsequenz daraus, dass sie mit Top-Spielern trainieren können. Mir gefällt die Art und Weise, wie sie es annehmen, wie sie im Training fokussiert sind", sagte der Bayern-Trainer.

Batista Meier hatte unter der Woche beim Drittliga-Sieg der zweiten Mannschaft gegen Preußen Münster (3:2) ein Tor erzielt. "Er hat ein schönes Tor gemacht und es tut ihm gut, wenn er Spielpraxis bekommt", lobte Flick. Weitere Möglichkeiten, sich in der Bundesliga auszuzeichnen, wollte er aber nicht garantieren.

"Das liegt an ihm, wie viele Einsätze er hat", sagte der Bayern-Coach und ergänzte: "Bei uns herrscht Konkurrenzdenken, Erfolgsdenken. Jeder muss seine Leistung bringen, um in der Mannschaft spielen zu können."

Auf die Bremse trat Flick auch beim erst 17 Jahre alten Innenverteidiger Bright Arrey-Mbi, der ebenfalls seit kurzem bei den Profis im Training mitmischen darf. "Er trainiert mit, er war ja auch schon im Wintertrainingslager in Doha mit dabei", bestätigte Flick, nimmt den Youngster aber nicht mit nach Leverkusen: "Er muss noch seine Schule fertig machen und das unterstützen wir komplett. Er muss den Fokus die nächsten Wochen auf die Schule setzen."

