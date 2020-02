Buzz

Am vergangenen Freitag hatte sich Alabas Landsmann Dominic Thiem im Halbfinale der Australian Open gegen den deutschen Tennisspieler Alexander Zverev durchgesetzt und zog damit in das Endspiel, in dem der Serbe Novak Djokovic wartet ein. Alaba freute sich über den Sieg des 26-Jährigen und sendete ihm umgehend Glückwünsche per Twitter:

" Großes Spiel! Jetzt hol dir den Titel. "

Eine nette Geste des gebürtigen Wieners, doch Teamkollege Thiago Alcantara nahm die Gratulation als Anlass, sich unter dem Beitrag über seinen Mannschaftskameraden lustig zu machen. "Du hast doch noch nie in deinem Leben ein Tennis-Match gesehen. Komm schon", flachste der Spanier über Alaba.

Video - Spannung pur über vier Sätze: Die Highlights von Thiem gegen Zverev 03:00

Dass Thiago den bekennenden Tennis-Fan mit dieser Aussage ärgern könnte, ist nicht unwahrscheinlich, eine Antwort des 27-Jährigen gab es aber noch nicht.

Das könnte Dich auch interessieren: FC Bayern blickt "optimistisch" auf Alaba-Verhandlungen