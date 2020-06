Thiago (am Boden) nach dem Check von Martin Hinteregger im DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt (2:1)

Der FC Bayern München muss in den letzten Saisonwochen der Bundesliga auf Thiago Alcántara verzichten. Der Spanier, der sich zuletzt mit Adduktorenproblemen plagte, muss sich einer Leisten-Operation unterziehen. Das sagte Trainer Hans-Dieter Flick am Freitag. Der 29-jährige Spanier fällt ungefähr drei Wochen aus und hofft, zum DFB-Pokal-Finale gegen Bayer Leverkusen am 4. Juli wieder fit zu sein.

"Er hatte immer wieder Probleme", sagte Hans-Dieter Flick über Thiago, der im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt (2:1) eingewechselt wurden war, dort jedoch in einer Szene von Martin Hinteregger in Richtung Werbebande abgeräumt worden war.

"Nach dem durchaus rüden Check, haben wir gesagt: 'Wir machen jetzt mal einen Strich und schauen, dass er vielleicht sogar im Pokalfinale wieder zur Verfügung steht'", sagte Flick vor dem Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr im Liveticker) gegen Borussia Mönchengladbach.

Süper Lig Krasse Bude: Boateng begeistert Fans mit Traumtor VOR 3 STUNDEN

Der 29 Jahre alte Spanier unterzog sich kurzfristig einer Leistenoperation.

Play Icon WATCH Flick: "Thiago wurde an die Bande gedonnert" 00:00:52

Serge Gnabry noch fraglich

Durch den Ausfall von Thiago verschärfen sich die Münchner Personalprobleme.

Gegen Gladbach fehlen bereits die gelbgesperrten Torgaranten Robert Lewandowski (30 Saisontreffer) und Thomas Müller (sieben Tore plus 20 Vorlagen). Dazu kommen die Langzeitverletzten Niklas Süle, Philippe Coutinho und Corentin Tolisso.

Immerhin machte Flick am Freitag Hoffnung auf einen Einsatz des zuletzt angeschlagenen Serge Gnabry (Rückenprobleme). "Er hat wieder mittrainiert, das könnte klappen", sagte Flick.

Zirkzee als Lewandowski-Ersatz?

Für Torjäger Lewandowski ist der 19 Jahre Joshua Zirkzee im Münchner Angriffszentrum eine Alternative.

Süle und Coutinho sollen in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Bei Tolisso dauert es noch etwas länger. Er hoffe, so Flick, dass spätestens zum Restart der Champions League im August "alle wieder an Bord sind".

Das könnte Dich auch interessieren: Mateu Morey: Dortmunds Zukunft auf der rechten Seite

(mit SID)

Play Icon WATCH #SotipptderBoss: Leipzig kehrt in Hoffenheim in die Erfolgsspur zurück 00:03:14

Bundesliga Letzte Ausfahrt Paderborn: Ist Werder noch zu retten? VOR 5 STUNDEN