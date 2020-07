Der FC Bayern München hat momentan fünf Torhüter im Kader. Was zunächst nach nur einem weiteren Luxusproblem im ohnehin auf jeder Position exzellent besetzten Kaders klingt, könnte für Trainer Hansi Flick aber auf Dauer richtig stressig werden. Wie geht Manuel Neuer mit Herausforderer Alexander Nübel um? Wechselt Sven Ulreich noch? Und was ist mit Riesentalent Christian Früchtl? Eine Einordnung.

Es kann eigentlich nur eine Momentaufnahme sein - und war sicher so nicht beabsichtigt in der Kaderplanung von Vorstand Hasan Salihamidzic beim FC Bayern München.

Fünf Torhüter hat Trainer Hansi Flick zur Verfügung: Mit Manuel Neuer den besten Keeper Deutschlands, mit Alexander Nübel das größte Torhüter-Talent Deutschlands, mit Sven Ulreich die beste Nummer zwei Deutschlands sowie Christian Früchtl und Ron-Thorben Hoffmann sogar noch zwei nicht ganz so schlechte Jungs.

Obwohl die Belastungen aufgrund eines engen Spielplans groß werden, ist das definitiv zu viel des Guten. Das Luxusproblem zu lösen, ist allerdings nicht ganz so einfach. Natürlich gibt es eine Wunschvorstellung, doch diese wird sich angesichts der speziellen Begebenheiten in Zeiten von Corona wohl kaum realisieren lassen.

Die Verantwortlichen müssen jede Situation individuell bewerten.

Manuel Neuer (34, Vertrag bis 2023)

Der Kapitän ist die unumstrittene Nummer eins - daran gibt es in- wie extern keinen Zweifel. Sein Status ist fest zementiert, seine Physis stabil. Zusammen mit Thomas Müller und David Alaba gibt er in der Kabine den Ton an. Er macht zudem nicht den Eindruck, als ob er weniger Motivation verspüre. Deshalb wird es spannend zu verfolgen sein, wie er reagiert, wenn er zwischendurch Nübel Platz machen muss. Im Januar, im Zuge des Bekanntwerdens der Verpflichtung, sickerte durch, dass es mindestens 15 Pflichtspiele in der Saison sein sollen. "Ich bin kein Statist, sondern Protagonist und möchte immer spielen", hatte Neuer im Januar selbstbewusst gesagt.

Alexander Nübel (23, Vertrag bis 2025)

Der Neuzugang aus Schalke soll der Mann der Zukunft werden beim FC Bayern. Doch wie lange reicht seine Geduld, die er als Herausforderer definitiv aufbringen muss? Bleibt Neuer noch weitere drei Jahre auf Top-Niveau, wird er sich kaum mit der Rolle als Nummer zwei zufriedengeben wollen. Frustgefahr. Flick ist mit seinen herausragenden Fähigkeiten im zwischenmenschlichen Bereich sofort gefragt, ihm jederzeit eine Perspektive aufzuzeigen. In der ersten Saison mag sich Nübel noch demütig zeigen, doch schon 2021 muss er aktiv Druck ausüben, wenn er die hohen Erwartungen an ihn tatsächlich erfüllen will. "Mein Ziel ist es, mich stetig weiterzuentwickeln und mit dem FC Bayern viele Erfolge zu feiern", stellte Nübel vor Kurzem klar. Bewusst wurde er nach der Verpflichtung nicht direkt wieder verliehen, im Nachhinein wäre das vielleicht doch keine schlechte Option gewesen.

Sven Ulreich (31, Vertrag bis 2021)

Er macht keinen Hehl daraus, dass er sich durchaus einen Wechsel vorstellen kann. Es juckt ihn, nach fünf Jahren als Reservist noch mal irgendwo die Nummer eins zu sein. Erschwerend kommt der in diesem Jahr unberechenbare Transfermarkt hinzu. Jeder Verein in Europa hat durch fehlende Zuschauereinnahmen massive finanzielle Einbußen hinnehmen müssen, Transfers bekommen so nicht den Stellenwert, den sie sonst gehabt hätten. Familienvater Ulreich geht es in München außerdem gut. Sein Vertrag wird für seinen Status sehr ordentlich dotiert sein. Bei einem Wechsel müsste er finanzielle Abstriche machen. Befriedigen wird ihn die Situation mit so viel Konkurrenz an der Säbener Straße aber sicher auch nicht. "Ich möchte nicht die Nummer drei sein", hat er aber ebenso betont. "Ulle", wie er im Team genannt wird, ist garantiert kein Stinkstiefel, der miese Laune verbreitet, doch Unzufriedenheit - und sei sie noch so klein - ist nie gut für die Stimmung in der Kabine.

Christian Früchtl (20, Vertrag bis 2022)

Obwohl er erst 20 Jahre alt ist, gehört er bereits seit drei Jahren - zumindest im Training - fest dazu. Torwarttrainer Toni Tapalovic hält große Stücke auf den Youngster, der herausragende fußballerische Qualität mitbringt. Auch Neuer ist voll des Lobes für den 1,93-Meter-Mann. Wie der "kicker" zuletzt berichtete, würde sich Früchtl gerne an einen europäischen Erstligisten oder einen attraktiven Zweitligisten verleihen lassen, um dort Spielpraxis zu sammeln. Dabei schielt er perspektivisch weiterhin auf die Nummer eins bei Bayern. Aus seinem Umfeld ist zu vernehmen, dass er bei Vertragsende von Neuer zurückkehren und den Kampf aufnehmen will. Angebote sollen Früchtl aktuell vorliegen. Etwas Passendes sei bisher allerdings nicht dabei gewesen.

Ron-Thorben Hoffmann (21, Vertrag bis 2021)

Ähnlich wie bei Ulreich hat die Verpflichtung von Nübel keine Jubelstürme bei ihm ausgelöst. "Wenn mich der FC Bayern als dritten Torhüter sieht und wir in der kommenden Saison in der 3. Liga spielen, bleibt Bayern eine Option für mich. Ansonsten bin ich weg. Dann möchte ich die Freigabe", erklärte Hoffmann gegenüber der "Bild". Die Bayern haben ihm tatsächlich signalisiert, dass er in der 3. Liga der Stammtorwart sein soll. Angesichts des Torwart-Staus wären sie aber bestimmt auch gesprächsbereit, wenn Hoffmann das nicht ausreicht. Schon im vergangenen Sommer lagen Hoffmann einige Angebote vor, damals lehnte Bayern einen Transfer aber ab, weil der Verein mit vier Torhütern in die Saison gehen wollte.

