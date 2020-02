15 Tore hat Borussia Dortmund bei den drei Siegen in der Rückrunde erzielt, zehn davon gingen auf das Konto von Erling Braut Haaland und Jadon Sancho.

Zwei 19-Jährige heben die BVB-Welt aus den Angeln, während sich die Chefs verwundert die Augen reiben. "Das ist verrückt! Erling macht schon wieder zwei Tore - und wie er sie macht und dann auch noch einen Elfmeter herausholt", staunte Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung beim BVB, nach dem Heimsieg gegen überforderte Unioner.

Haaland: Zwei Schüsse, zwei Tore

Es war erstaunlich, wie cool der Neuzugang bei seinem ersten Startelf-Einsatz zu Werke ging. Ein ausverkaufter Signa-Iduna-Park, mehr als 80.000 Zuschauer, große Erwartungen nach seinen famosen Auftritten gegen Augsburg und Köln - Haaland hätte allen Grund gehabt, nervös zu sein. War er aber nicht.

Die Haaland-Festspiele gehen weiter

Aus zwei Torschüssen machte er ebenso viele Treffer, dazu holte er den Elfmeter heraus, den Marco Reus verwandelte. Die simple Erklärung des Youngsters für die bärenstarken Leistungen:

" Das Wichtigste ist, dass wir uns auf dem Platz instinktiv verstehen - so wie heute. Ich habe hier tolle Mitspieler, es macht einfach Spaß. "

Ein Mann der großen Worte ist der Teenager (noch) nicht. Ein wenig Deutsch kann er zwar bereits, die Verständigung mit den Kollegen finde aber noch auf Englisch statt. In der Muttersprache von Sancho also, mit dem Haaland bestens harmoniert.

Kurioserweise stellten die beiden Shootingstars gegen Union jeweils einen neuen Rekord auf: Der Norweger hält nun mit sieben Toren in seinen ersten drei Bundesliga-Partien einen neuen Bestwert, der Engländer erreichte als jüngster Profi der Liga-Historie die Marke von 25 Treffern.

Überragende Statistiken für Sancho

Sancho ist darüber hinaus mit zwölf Assists ligaweit der beste Vorlagengeber der aktuellen Saison - und weil er auch genau so oft selbst getroffen hat - zusammen mit Reus die Lebensversicherung der BVB-Offensive.

"Jadon hat schon sehr viel gezeigt und geschafft. Er ist fantastisch und muss jetzt so weiterarbeiten im Training", so Trainer Lucien Favre, der gegen Union Berlin Sancho, Reus und Haaland erstmals gemeinsam von Beginn an brachte. Ein Erfolgsmodell, wie sich sehr schnell zeigte. Reus machte über links Dampf, Sancho über rechts, Haaland agierte als zentrale Spitze.

Favre adelt Sancho: "Ist fantastisch"

Den bevorstehenden Abgang des einstigen Torgaranten Paco Alcácer, der in der laufenden Bundesliga-Saison erst dreimal über 90 Minuten ran durfte, scheint die Borussia schon jetzt perfekt aufgefangen zu haben.

Das größte Lob bekam Haaland indes von Union-Profi Neven Subotic, der den Shootingstar nach der Partie überschwänglich bei "ViaSport Fotboll" lobte:

" Er ist eine Mischung aus Lewandowski und Aubameyang. Sein Spiel ist komplett, er hat den Speed, die Raffinesse und er braucht nur eine halbe Chance für ein Tor. "

Subotics Teamkollege Marvin Friedrich gab zu, dass es "sehr schwer" sei, gegen Haaland zu verteidigen. "Er ist eiskalt vor dem Tor, hat Instinkt und weiß, wo er stehen muss."

Die Jagd auf Bayern und Leipzig läuft

Borussia Dortmund hat sich rechtzeitig zur entscheidenden Saisonphase stabilisiert und gesteigert. Hinzu kommt, dass sich Tabellenführer Bayern und Verfolger Leipzig am kommenden Spieltag im direkten Duell Punkte abnehmen werden. Der BVB, der direkt dahinter in Lauerstellung liegt, kann mit einem Sieg in Leverkusen Boden gutmachen.

Haaland und Sancho dürften dabei wieder Schlüsselrollen innehaben, zumal beide noch Luft nach oben haben. "Jadon hat noch großes Potenzial, sich zu verbessern", dozierte Favre. Haaland wiederum gab nach dem Union-Spiel zu, "noch nicht bei 100 Prozent" zu sein. In den Ohren der Konkurrenz müssen diese Aussagen wie Drohungen klingen...

