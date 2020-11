David Alaba hat das Angebot des FC Bayern München zur Verlängerung seines 2021 auslaufenden Vertrages abgelehnt und der Klub sein Angebot zum 31. Oktober zurückgezogen – so die Faktenlage.

Während sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic nicht vorstellen kann, dass beide Seiten nochmal Vertragsgespräche aufnehmen, wie er am Dienstag sagte, meinte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge am Samstag auf die Frage, was den passieren müsse, damit Bayern und Alaba doch zusammen weiter machen, bei "Sky":