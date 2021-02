Nachdem der VfL Wolfsburg (3:0 gegen Arminia Bielefeld) und Eintracht Frankfurt (2:1 gegen den FC Bayern) ihre Spiele an diesem Wochenende jeweils gewonnen hatten, war Bayer Leverkusen gegen die seit drei Spielen sieglosen Augsburger schon unter Zugzwang, um den Anschluss an die Champions-League-Plätze nicht zu verlieren.

Leverkusen meldete sich kurz nach dem Seitenwechsel mit dem ersten Schuss aufs gegnerische Tor endlich in der Partie an. Moussa Diabys Abschluss aus spitzem Winkel parierte FCA-Keeper Rafael Gikiewicz aufmerksam (48.).

In der Folge verfiel Leverkusen trotz klarer Ballbesitzvorteile wieder in Lethargie und Ideenlosigkeit, sodass die Augsburger lange Zeit überhaupt keine Probleme hatten, die Angriffe der Gäste zu verteidigen.

Dass am Ende trotzdem nur ein Punkt für die Fuggerstädter heraussprang, lag an einer einzigen Unaufmerksamkeit Sekunden vor dem Schlusspfiff. Der eingewechselte Demarai Gray brachte den Ball nach starkem Antritt mit der letzten Aktion des Spiels flach in Richtung Elfmeterpunkt, wo der aufgerückte Edmond Tapsoba unbewacht in die rechte Ecke zum Last-Second-Ausgleich einnetzte (90.+4).

Sven Bender (Bayer Leverkusen): "Ich freue mich am Ende über den Punkt. Uns fehlt momentan aber die Leichtigkeit und Sicherheit in unserem Spiel."

Leverkusen hatte in der Augsburger Defensive offenbar eine Schwäche nach Flanke ausgemacht und brachte eine Hereingabe nach der anderen in den FCA-Strafraum. Dass am Ende nur eine der insgesamt 30 Flanken zum Erfolg führte, lag in erster Linie an der mangelnden Strafraumbesetzung von Bayer. Zumeist fand sich mit Patrick Schick nur ein Leverkusener gegen mindestens zwei FCA-Verteidiger auf verlorenem Posten. Aus dem Mittelfeld rückten weder Florian Wirtz noch Kerem Demirbay in den Strafraum nach, sodass dieses Leverkusener Stilmittel lange Zeit wirkungslos verpuffte.