BVB-Coach Edin Terzic veränderte seine Startelf im Vergleich zur 2:4-Niederlage gegen Gladbach auf drei Positionen. Das Tor der Borussen hütete Marwin Hitz anstelle des an der Schulter verletzten Roman Bürki, zudem mussten Emre Can und Jude Bellingham für Giovanni Reyna und Thomas Delaney weichen.

Den um Wiedergutmachung bemühten Dortmundern gelang mit Chancen von Thomas Delaney (4.), Raphael Guerreiro (7.) und Julian Brandt (8.) ein furioser Start in die Partie, das 1:0 aber machten die Gäste aus Augsburg mit ihrem allerersten Abschluss. Eine Hereingabe von Iago verlängerte Florian Niederlechner auf André Hahn, der Reyna noch überlegt aussteigen ließ und humorlos in die linke Ecke traf (10.).

Der BVB blieb jedoch unbeirrt am Drücker, ließ die erste große Gelegenheit auf den Ausgleich aber noch liegen. Nach Handspiel von Iago trat Erling Haaland zum Strafstoß an, setzte den Ball jedoch an die Querlatte (20.).