Schon wieder Dan-Axel Zagadou. Gerade erst wieder so richtig genesen nach seiner monatelangen Verletzungspause (Sprunggelenk) und die erhoffte Stütze in der Abwehr bei Borussia Dortmund, musste der Franose beim Spiel gegen den FSV Mainz 05 noch vor der Halbzeitpause ausgewechselt werden. Er hatte sich zuvor immer wieder an den Oberschenkel gefasst. Wie schlimm die Verletzung ist, ist noch unklar.