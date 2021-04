"Wir hoffen, dass sich an dieser Planung nichts ändert. Aber die Preise steigen gerade, wie man sieht. Warten wir mal ab", sagte Zorc weiter und lachte. Der zweite Teil seiner Aussage zielte auf die steigenden Ablösesummen auch auf dem Trainermarkt hin - eine Entwicklung, die auch Zorc als "außergewöhnlich" bewertete.

Terzic betonte mit Blick auf die Spekulationen um seine Person, er wolle "dieses Spiel nicht mitspielen. Ich habe gelernt, dass Fußball ein Tagesgeschäft ist, merke jetzt aber jeden Tag, dass wir häufig über die Vergangenheit und immer wieder über die Zukunft sprechen."

Der BVB und er hätten sich "in der Vergangenheit sehr klar geäußert, wie meine Zukunft aussehen wird. Ich bin sehr glücklich in der Funktion, in der ich jetzt bin, und war sehr glücklich in der Funktion, in der ich vorher war", führte Terzic aus.

Aktuell fokussiere er sich "komplett" auf die sportlichen Ziele mit dem BVB: Das Halbfinale im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel am Samstag (im Liveticker bei Eurosport.de) und den Kampf um die Champions League in der Bundesliga.

