In einem 30-Sekunden-Video auf Twitter stellen unter anderem Marco Reus, Emre Can und Thorgan Hazard das neue Heimtrikot für die Bundesligasaison 2021/2022 vor.

Während die Vorderseite komplett in Gelb gehalten ist, sind die Ärmel schwarz-gelb gestreift. An den Schultern ist das Jersey komplett in Schwarz gehalten.

Bei vielen Fans kam das neue BVB-Trikot allerdings nicht besonders gut an. Die Reaktionen der Fans von Borussia Dortmund in den sozialen Medien auf Twitter waren zum Teil vernichtend. Besonders über Farbe und Design des neuen Jerseys waren viele Fans nicht glücklich.

