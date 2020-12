Pernille Harder ist "Eurosport Star of the Year"

"Es gibt zwei Arten, wie man ein Spiel gewinnen kann: Einmal kannst du ein Tor weniger kassieren als der Gegner. Ich bin aber eher dafür, ein Tor mehr zu schießen", Terzics erste Aussage zu seiner Spielphilosophie darf die BVB-Fans hoffen lassen. Doch was ist überhaupt nötig, um den Spirit aus der Ära Klopp zurück in die Mannschaft zu bringen?

Dass Dortmund zuletzt zu langsam spielte, war ein Symptom einer zu breit aufgefächerten Formation. Die Dreierkette stand sehr breit, sodass die äußeren Innenverteidiger teilweise in Räumen agieren mussten, in denen sich sonst Außenverteidiger aufhalten.

Gut möglich, dass Terzic auf ein System mit Viererkette umstellt, das 4-2-3-1 scheint die logischste Wahl für den aktuellen Kader zu sein. Emre Can ist dann wieder ein Kandidat für seine Paradeposition im Mittelfeldzentrum. Mit seinen Läufen in die gegnerische Box und seiner Körperlichkeit brächte er ein neues Element in das BVB-Spiel. Witsel wäre in diesem Fall der organisierende, aufbauende Part der Doppelsechs, der zudem für die Konterabsicherung wichtig ist.