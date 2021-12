Fußball

Bundesliga-Tipps: BVB mit Heimsieg gegen den FC Bayern am 14. Spieltag

Eurosport Online-Chef Thomas Janz tippt am 14. Spieltag der Bundesliga einen Heimsieg des BVB gegen den FC Bayern München. RB Leipzig unterliegt im Gastspiel bei Union Berlin. Leverkusen bezwingt Aufsteiger Fürth. Mainz 05 unterliegt dem VfL Wolfsburg und Freiburg verliert in Gladbach zum vierten Mal in Folge. Tippt mit bei kicktipp.de/sotipptderboss!

00:03:06, vor 2 Stunden