Fußball

Bundesliga-Tipps zum 10. Spieltag: FC Bayern schlägt bei Union Berlin zurück

Eurosport Online-Chef Thomas Janz tippt am 10. Bundesliga-Spieltag einen Auswärtssieg des FC Bayern bei Union Berlin. Der BVB schlägt Köln im Signal-Iduna-Park. Freiburg bleibt auch gegen Aufsteiger Fürth in dieser Saison ohne Niederlage und Leipzig setzt sich in Frankfurt durch. Tippt mit auf kicktipp.de/sotipptderboss.

00:03:06, vor 36 Minuten