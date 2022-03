Fußball

Bundesliga-Tipps zum 26. Spieltag: RB Leipzig bleibt Top-Team der Rückrunde

Eurosport Online-Chef Thomas Janz tippt am 26. Bundesliga-Spieltag einen Auswärtssieg des FC Bayern in Hoffenheim. Der BVB schickt Bielefeld mit einem deutlichen Erfolg nach Hause. RB sichert sich einen erneuten Dreier beim Gastspiel in Fürth und Freiburg siegt vor heimischem Publikum in Wolfsburg. Tippt mit auf kicktipp.de/sotipptderboss.

00:02:28, vor einer Stunde