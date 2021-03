Publiziert 25/03/2021 Am 19:36 GMT

Den Start hatte der Franzose aufgrund eines Außenbandanrisses am Knie verpasst, seinem Comeback am 10. Spieltag folgte im Januar die nächste mehrwöchige Zwangspause wegen eines Muskelfaserrisses. Insgesamt kommt der 21-Jährige in dieser Spielzeit auf lediglich 13 Pflichtspieleinsätze.

(SID)

