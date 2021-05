Publiziert 20/05/2021 Am 08:22 GMT

Tottenham Hotspur spielt bekanntlich ja nicht in der Bundesliga, sondern in der Premier League, ist das also eine Option für Terzic?

Derzeit trainiert Ryan Mason die Spurs. Der 29-Jährige ist allerdings nur eine Interimslösung , seit José Mourinho Mitte April bei Tottenham entlassen wurde.

Dem Bericht zufolge sollen auch die beiden englischen Klubs Crystal Palace und Newcastle United an Terzic interessiert sein. Terzic konnte bereits Erfahrungen in der Premier League sammeln, von 2015 bis 2017 war er Co-Trainer von West Ham United.

Coupe de France Finalpleite für Kovac: Mbappé schießt PSG zum Pokalsieg VOR 12 STUNDEN

Seit Lucien Favre Mitte Dezember in Dortmund entlassen wurde, ist Terzic Cheftrainer beim BVB. Der 38-Jährige soll in Dortmund allerdings nach der Verpflichtung von Marco Rose zur kommenden Spielzeit als Co-Trainer wieder in die zweite Reihe rücken.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sei überzeugt, dass eine Zusammenarbeit von Rose und Terzic "großartig laufen" würde. Ob dieses "Wunschszenario" allerdings tatsächlich auch eintreten wird oder ob Terzic den Schritt auf die Insel antritt, bleibt abzuwarten.

Das könnte Dich auch interessieren: Jogis Kader unterm Brennglas: Hummels, Müller und ein Monster-Block

Gibt einen "Plan-B": Löw verrät Stand bei Sorgenkind Kroos

Premier League Leicester überholt! Liverpool nach Sieg in Burnley auf Champions-League-Kurs VOR 12 STUNDEN