In der ersten halben Stunde verfiel der BVB noch in alte Muster, dann aber zeigte die Mannschaft das Gesicht, das man sich unter Favre-Nachfolger Edin Terzic erhofft. Mit feinem, offensiven Kombinationsfußball erspielten sich die Schwarz-Gelben eine Reihe von Torchancen, gleichzeitig standen sie in der Defensive zumeist sicher.

Auch BVB-Sportdirektor Michael Zorc zeigte sich gegenüber "Sport1" vom Auftritt der Mannschaft begeistert: "Die Herangehensweise hat mir sehr gut gefallen. Auch wenn in der ersten Halbzeit bei uns offensiv nicht viel zusammengelaufen ist, haben alle für den Mannschaftserfolg gearbeitet. Das muss der Schlüssel und der Maßstab für die nächsten Wochen sein. Denn eines ist klar: Wir werden nicht immer so tollen Fußball spielen wie in der zweiten Halbzeit gegen Leipzig, aber die Herangehensweise will ich sehen."