Cristiano Ronaldo brauchte sogar 301 Einsätze.

Frankreichs Wunderknabe Kylian Mbappé brauchte 180 Spiele für 100 Tore, der große Schwede Zlatan Ibrahimovic 245.

Für den BVB hat Erling Haaland unglaubliche 45 Tore in 46 Pflichtspielen erzielt. Für Salzburg war er in 27 Partien 29-mal erfolgreich. Zu Beginn seiner Karriere schoss er für Molde und Bryne in Norwegen 20 Tore in 66 Begegnungen. Dazu kommen sechs Treffer in sieben Länderspielen.

(SID)

