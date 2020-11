Dass ihn Dortmund-Coach Lucien Favre zuletzt häufiger frühzeitig vom Platz nahm, weil der BVB schon komfortabel in Führung lag, gefällt dem 20-Jährigen deshalb überhaupt gar nicht. Selbst wenn es sich wie in Berlin nur um fünf Minuten und gegen den FC Brügge um neun Minuten vor Abpfiff handelte. Haaland wollte noch mehr Tore schießen.

Wie bei Haaland so üblich, hatte der Stürmer während seiner Aussagen aber ein ironisches Grinsen im Gesicht. Allzu ernst sollte man seine "Kritik" also nicht nehmen.

Wirft man einen Blick auf die Statistiken, kann sich Haaland sicher nicht beschweren. Trotz des Dortmunder Überangebots an Offensiv-Stars stand der 20-Jährige in der laufenden Saison in fast jedem Spiel in der Startelf, wurde nur Mitte Oktober in Hoffenheim eingewechselt. Das Auswärtsspiel in Bielefeld verpasste er angeschlagen.