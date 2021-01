Sowohl Nico Schulz als auch Julian Brandt warten bei Borussia Dortmund noch auf ihren Durchbruch, obwohl der BVB mit je 25 Millionen Euro tief in die Tasche greifen musste.

In zwei Jahren konnten sich beide nicht in die Stammelf spielen und sollen deshalb auch bei einem entsprechenden Angebot wechseln dürfen, wie die "Bild" berichtet.

Im Fall von Brandt soll Dortmund allerdings nur an einer Ausleihe interessiert sein, da noch die Hoffnung besteht, dass sich der deutsche Nationalspieler mittelfristig durchsetzen kann. Für Schulz käme auch ein fester Transfer in Frage.

Auf der Pressekonferenz der Dortmunder am Donnerstag vor dem Spiel in Leipzig widersprach Sportdirektor Michael Zorc allerdings den Wechselgerüchten. "Aktuell ist von unserer Seite nichts Dramatisches geplant. Es liegt auch aktuell nichts auf dem Tisch, worüber wir nachdenken sollten", so Zorc.