Das Kapitel von Lucien Favre bei Borussia Dortmund ist beendet. Trotz eines Punkteschnitts von 2,01 in seiner Zeit als BVB-Trainer geht es für den 63-Jährigen nicht mehr weiter. Zu inkonstant präsentierte sich seine Mannschaft gerade in der Bundesliga in den letzten Spielen. Die 1:5-Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart brachte das Fass zum Überlaufen.