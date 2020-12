Das wiederum sieht Lothar Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne kritisch. Der 59-Jährige schrieb darin: "Wir wissen, dass der Trainer verantwortlich ist, aber einige Spieler machen es sich zu einfach." Vor allem die Führungsspieler sieht der Weltmeister von 1990 in der Verantwortung.

Das Vertrauen habe gefehlt, erklärte Matthäus, was auch zu der teils unverblümten Kritik an Favres Taktik führte. "Die Spieler denken dann auch mal an sich und lassen etwas gegen den Trainer los", gab Matthäus zu verstehen.

Hier nennt Matthäus die am höchsten gehandelten Marco Rose, Julian Nagelsmann und Jesse Marsch, die allesamt vom Typ her einem Jürgen Klopp ähnlicher sind, als es Favre war. "Emotion, Ansprache, Begeisterung, Mitfiebern. Das alles waren nicht Favres Stärken, er hatte andere. Rose, Nagelsmann und Marsch sind alle Trainer, die in ihren Vereinen tolle Arbeit abliefern, die attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen lassen", so Matthäus.