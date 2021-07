Das Video, dass der BVB vor dem Testspiel gegen den Regionalligisten Gießen (2:0) veröffentlichte, zeigt einen Schwenk durch die Kabine, in der alle aufgehängten Dortmund-Trikots zu sehen sind. Darunter auch das Jersey mit der Nummer 7, unter der nun der Name des 18-jährigen US-Amerikaners steht.

Für den Offensivakteur, der zuvor mit der Nummer 32 auflief, sicherlich eine große Ehre, zumal er mit der neuen Zahl auf dem Rücken nicht nur in Sanchos Fußstapfen tritt. In dem Trikot mit der Nummer 7 liefen bereits zahlreiche Legenden des Ruhrpott-Klubs auf wie Stefan Reuter, Andreas Möller oder auch der heutige BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

Zum Zug kam der Mittelfeldspieler beim ersten Testspiel der Saison unter dem neuen Trainer Marco Rose allerdings noch nicht. Dennoch setzt man in das Offensivtalent bei Schwarz-Gelb weiter große Hoffnungen, was die aktuelle Trikot-Übergabe sicherlich noch einmal unterstreicht.

Trotz seines noch jungen Alters stand der US-amerikanische Nationalspieler bereits in 64 Pflichtspielen für die Borussia auf dem Platz und war dabei an 17 Toren beteiligt. Reyna, der zur Saison 2019/2020 vom New York City FC nach Deutschland wechselte, hat erst im vergangenen Jahr seinen Vertrag beim BVB bis zum 30. Juni 2025 verlängert.

