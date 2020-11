Beinahe gelang den Borussen ein Blitzstart. Jadon Sancho scheiterte in der vierten Minute allerdings am Querbalken. Im Anschluss ging für die Dortmunder vorne zunächst nicht viel. Zwar waren sie spielbestimmend, doch sie schafften es nur selten, ihre vielen Ballaktionen ihn erwähnenswerte Offensivszenen umzumünzen.

Köln überzeugte kollektiv mit einer guten Arbeit gegen den Ball. Das Gisdol-Team ging nach einer Standardsituation früh in Führung. Ondrej Duda servierte in der neunten Minute von links per Eckstoß. Die hohe Hereingabe endete bei Marius Wolf, der am kurzen Pfosten per Kopf in die rechte Fünferhälfte verlängerte. Dort drückte Ellyes Skhiri den Ball zum 1:0 über die Linie.

Die Gäste ließen in der ersten Halbzeit hinten kaum Lücken aufkommen. Der BVB hatte große Schwierigkeiten, die letzte gegnerische Reihe zu überspielen. Vor dem Seitenwechsel schaffte es das Favre-Team keinmal, einen Schuss aufs Tor zu platzieren.

Die Dortmunder boten im zweiten Durchgang eine Leistungssteigerung. Sie schraubten ihren ohnehin schon hohen Ballbesitzanteil nach oben, und kombinierten sich im Gegensatz zur ersten Halbzeit einige Male in gute Abschlusspositionen.

Der Effzeh agierte gegen den Ball in einer 5-3-2-Formation und tauchte nur selten im Angriffsdrittel auf. Dennoch erhöhten die Gäste auf 2:0 - erneut ging ein ruhender Ball voraus. Es war fast eine Kopie des ersten Treffers. Duda servierte von links per Ecke. Wolf schubste Julian Brandt leicht zur Seite und verlängerte per Kopf auf den zweiten Pfosten, wo Skhiri aus geringer Entfernung zum 2:0 traf (60.).

Thomas Meunier, der während des zweiten Tores verletzungsbedingt nicht auf dem Feld war, wurde kurz nach Skhiris vollendetem Doppelpack ausgewechselt. BVB-Coach Favre brachte Thorgan Hazard und stellte von einer Vierer- auf eine Dreier-Abwehrreihe um.

Borussia Dortmund erspielte sich ab der 70. Minute eine Reihe guter Chancen, schaffte es aber nicht, den Ball zweimal über die Torlinie zu bugsieren. In der 74. Minute gelang den Hausherren der Anschlusstreffer. Youssoufa Moukoko spielte einen Kurzpass auf Giovanni Reyna, der wenige Meter vor dem Strafraum aus zentraler Position in die linke Hälfte der Box gab. Dort schoss Hazard trocken zum 1:2 ins rechte untere Eck.

In der 87. Minute wurde Marco Reus links im Sechzehner per langem hohem Schlag bedient. Er legte per Kopf auf den aufgerückten Mats Hummels ab, der aus zentraler Position abzog. Keeper Timo Horn riss die Hände hoch und lenkte den Ball über die Latte.

Die dickste Chance auf den Ausgleich gab es in der fünften Minute der Nachspielzeit. Moukokos Flachschuss aus der linken Strafraumhälfte mutierte zur Flanke, da der Ball deutlich am Kasten vorbeirutschte, doch am zweiten Pfosten bei Reus landete. Dieser gab flach in den Fünfer, wo Erling Haaland, den Ball aus kurzer Distanz hauchdünn am Tor vorbeischoss.

Zeitgleich lagen die Borussen nämlich mit 0:1 zurück. Der FCB drehte die Partie gegen Stuttgart noch (2:1).

Das fiel auf: Favre mit goldenem Händchen - allerdings etwas zu spät

Mit der Einwechslung von Hazard brachte Favre den späteren einzigen Torschützen seines Teams. Doch auffälliger als der Belgier waren zwei andere Joker: Das 16-jährige Sturmjuwel Moukoko sowie der 18 Jahre alte Reyna. Beide waren ebenso am Dortmunder Anschlusstreffer beteiligt, doch nicht nur das: Moukoko und Reyna sorgten für zahlreiche frische Impulse im Offensivspiel. Die Torgefahr der Schwarz-Gelben war nach dem Doppelwechsel (Moukoko: 67., Reyna: 68.) deutlich höher als davor - und dabei durften die beiden gar nicht allzu lange wirbeln. Nach einer ersten Halbzeit mit keinem einzigen Dortmunder Schuss aufs Tor, haben einige BVB-Anhänger vermutlich schon etwas früher mit neuen Offensivkräften gerechnet.

Die Statistik: 18

Nach saisonübergreifend 18 sieglosen Bundesligapartien war es soweit: Der 1. FC Köln fuhr wieder einen Dreier ein. Zuvor klappte dies letztmals im März dieses Jahres.

