Man habe in Dortmund einfach "eine Sonderkonstellation, weil wir mit Hitz auch einen zweiten hervorragenden Torwart haben und der auch seine Einsätze bekommen soll", so Zorc.

Ersatzkeeper Hitz bestritt in dieser Saison schon fünf Spiele, darunter zwei der letzten drei Bundesliga-Begegnungen sowie das Champions-League-Auftaktduell mit Lazio Rom (1:3). Bürki fiel zu Beginn der Spielzeit wegen Hüftproblemen und eines Infekts zeitweise aus.

Auch deshalb stand der Schweizer bisher nur in vier Saisonspielen für den BVB im Tor. Beim 2:0-Erfolg in der Champions League gegen Zenit St. Petersburg am Mittwochabend hielt Bürki aber den Kasten der Dortmunder sauber.