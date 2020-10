Nach der Niederlage bei Lazio Rom waren die Dortmunder gegen Zenit St. Petersburg schon unter Zugzwang und übernahmen von Anpfiff weg die Kontrolle über das Spiel. Gegen tief stehende Russen fand die Favre-Elf nach einer Viertelstunde den ersten gefährlichen Abschluss durch Giovanni Reyna. Nach Ablage von Erling Haaland rauschte der Schuss des US-Youngsters aus 16 Metern nur Zentimeter am linken Pfosten vorbei (15.).

Die auf Konter lauernden Gäste trauten sich nur selten aus der eigenen Hälfte und verzeichneten nach 35 Minuten ihre einzige Chance in Hälfte eins. Roman Bürki verschätzte bei der Flanke von Ex-HSV-Profi Douglas Santos, Sebastián Driussi setzte seinen Kopfball jedoch deutlich über das Dortmunder Tor (35.). Danach erhöhte der BVB nochmal die Schlagzahl, aber sowohl Reus (40.) als auch Haaland (42.) vergaben kurz vor der Pause.

Der BVB bewahrte in einer zähen Partie weiter die Geduld und wurde in der Schlussphase für den Aufwand belohnt. Nach Flanke von Thomas Meunier riss Vyacheslav Karavaev den eingewechselten Thorgan Hazard im Fünfmeterraum zu Boden – klarer Elfmeter! Jadon Sancho trat vom Punkt an und verwandelte sicher rechts unten zur Dortmunder Führung (78.).