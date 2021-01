Natürlich ist das etwas überspitzt, aber ein Blick auf die Statistiken, nachdem nun fast die Hälfte der Saison gespielt ist, lässt keinen anderen Schluss zu. 484 Minuten hat der FC in der Bundesliga kein Tor mehr geschossen, insgesamt kommt das Team auf nur 13 Tore in 16 Partien - und das 0:0 gegen Hertha BSC war das 14. Heimspiel in Serie ohne Sieg.