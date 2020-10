Der Arbeitstag von Deyovaisio Zeefuik begann schon denkbar schlecht. Nur eineinhalb Minuten nach seiner Einwechslung sah er für ein Foul an Christopher Nkunku die Gelbe Karte (47.).

Nur drei Minuten später schubste Zeefuik Nkunku in einem Zweikampf an der Seitenauslinie mit etwas zu hartem Körpereinsatz zu Boden. Auch das ein gelbwürdiges Foul. Und so blieb Schiedsrichter Tobias Stieler nichts anderes übrig, als dem 22-Jährigen erneut die Gelbe Karte zu zeigen.