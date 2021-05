In der Doku, die am kommenden Donnerstag auf dem Youtube-Kanal von Bayer Leverkusen erscheint, blicken Lars und Sven Bender auf ihre Karrieren zurück. Lars Bender spielte insgesamt zwölf Jahre für Leverkusen, sein Bruder Sven die vergangenen vier Jahre. Zusammengerechnet liefen die beiden insgesamt 865-mal in der 1. und 2. Bundesliga auf. In Rio holten sie 2016 bei den Olympischen Spielen Silber mit der deutschen Nationalmannschaft.

Begonnen hatten die Zwillinge beim TSV Brannenburg und der SpVgg Unterhaching. "Wir wollten eigentlich einfach immer nur kicken", sagt Lars Bender. Über die Station 1860 München landeten beide im Profi-Fußball. "Es ist ja nicht alltäglich, dass man es als Brüderpaar schafft, oben anzukommen und sich dort so lange zu halten", sagt Sven Bender.

Am vergangenen Samstag liefen die Bender-Zwillinge das letzte Mal in ihrer Karriere in der Bundesliga auf. Lars Bender traf in der Schlussminute per Elfmeter zum 1:3 bei Borussia Dortmund - BVB-Torwart Roman Bürki bewegte sich dabei bewusst nicht, um dem langjährigen Bayer-Kapitän einen schönen letzten Karriere-Moment zu gewähren.

