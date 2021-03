Publiziert 26/03/2021 Am 22:06 GMT

Der norwegische Ausnahmestürmer erzielte in der laufenden Spielzeit wettbewerbsübergreifend in 31 Partien sage und schreibe 33 Treffer.

So verwundert es kaum, dass Haaland bereits in der jüngeren Vergangenheit immer wieder mit Real Madrid sowie zahlreichen Premier-League-Topklubs (FC Liverpool, FC Chelsea, Manchester City) in Verbindung gebracht wurde.

Allerdings müssten potentielle Interessenten dem Bericht zufolge sehr tief in die Tasche greifen, um sich die Dienste von Haaland zu sichern.

Nicht weniger als die zweithöchste Ablösesumme soll der BVB hinter den Kulissen für den 20-Jährigen ausgerufen haben - und von jenem Standpunkt wollen die BVB-Verantwortlichen angeblich auch nicht abweichen.

BVB: Sancho-Taktik auch bei Haaland?

Laut "ESPN" möchten die Schwarz-Gelben in der Causa Haaland eine ähnlich klare Kante zeigen wie im vergangenen Sommer bei den Verhandlungen zwischen Jadon Sancho und Manchester United.

Damals scheiterte ein Transfer des englischen Shootingstars, da die Red Devils die kolportierte Ablöse in Höhe von 110 Millionen Euro nicht bezahlen wollten.

Für Haaland selbst zählt dagegen vordergründig der sportliche Aspekt, wie er vor wenigen Wochen gegenüber "Sky" betonte: "Die Champions League ist einfach der spannendste Wettbewerb. Für mich ist etwas ganz Besonderes, dass ich Champions League spielen darf. Ich habe die Erwartung an mich selbst, dass wir uns jedes Jahr qualifizieren."

