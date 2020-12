Haaland veröffentlichte in seiner Instagramstory ein Foto von sich auf einem Trainingsplatz bei strahlendem Sonnenschein. Er fragte seine Follower, wo er gerade sei.

Die Auswahlmöglichkeiten waren: "In Deutschland zum Entspannen", "Im Urlaub in Brasilien", "Reha in Katar" oder "Zu Hause - dies ist ein virtueller Hintergrund".