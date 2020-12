Erling Haaland ist 20 Jahre alt, amtierender Golden Boy, Borussia Dortmunds Lebensversicherung und: der aktuell wohl gefragteste Name auf dem Transfermarkt.

Auch wenn Erling Haaland im Fußballjahr 2020 aufgrund eines Muskelfaserrisses nicht mehr für den BVB auflaufen wird, ist er mit 17 Toren in 13 Spielen der Mann der Stunde. Sein Vertrag bei den Westfalen läuft noch bis 2024, aufgrund seiner phänomenalen Leistungen ist jedoch nicht mehr die Frage, ob er Dortmund in mittelfristiger Zukunft verlassen wird, sondern eher wann.

Michael Zorc dementierte jüngst zwar, dass im Vertrag des jungen Norwegers eine Ausstiegsklausel verankert ist, mehrere Medien wollen jedoch wissen, dass Haaland den Verein im Sommer 2022 für 75 Millionen Euro verlassen darf. Doch wollen die großen europäischen Top-Klubs überhaupt so lange warten?

Laut deutschen Transferinsidern bereitet sich der BVB auf Angebote im kommenden Sommer vor. 100 Millionen Euro werden Interessenten mindestens auf den Tisch legen müssen - wahrscheinlich sogar mehr.

Haaland: Europäische Top-Klubs bringen sich in Stellung

Haaland wird seinen nächsten Schritt genau abwägen. Sein Ziel ist es, einer der besten Spieler der Welt zu werden. Laut Quellen aus dem Umfeld des Spielers kann er sich durchaus vorstellen, bis 2022 in Dortmund zu bleiben, um sich mit dem jungen, dynamischen und vor Talent nur so strotzenden Team weiterzuentwickeln.

Doch wir wissen alle, wie das Fußballgeschäft läuft. Am Ende bleibt Geld ein entscheidender Faktor und wenn das richtige Angebot zur richtigen Zeit eintrudelt, kann sich Haalands Einstellung zu einem Wechsel schnell ändern.

Sechs Top-Klubs beobachten die Situation des 20-Jährigen ganz genau. Doch wer darf sich überhaupt Chancen ausrechnen?

Manchester City

Die Citizens sind aktuell auf der Suche nach einem neuen offensiven Schlüsselspieler. Der Vertrag von Klub-Rekordtorschütze Sergio Agüero läuft im kommenden Sommer aus und Haaland ist einer der Spieler, dem der Klub von Pep Guardiola zutraut, den Argentinier in Zukunft zu ersetzen.

Haaland könnte in Manchester in die Fußstapfen seines Vaters Alf-Inge treten, der von 2000-2003 für die Sky Blues auflief. Eine romantische Vorstellung, die allerdings für die Entscheidung des Norwegers nicht ausschlaggebend sein dürfte.

Dennoch wird City im kommenden Jahr als einer der ersten Klubs in Dortmund vorstellig werden. Allerdings stehen die Chancen nicht sonderlich gut. Aus dem Umfeld Haalands ist zu hören, dass ein Schritt in die Premier League noch zu früh kommt. Sollte der amtierende Golden Boy schon im kommenden Sommer wechseln, wird er sich wohl erst in einer anderen Liga versuchen.

Pep Guardiola und ManCity suchen einen neuen Top-Stürmer Fotocredit: Getty Images

Real Madrid

Wie wäre es also mit der spanischen Hauptstadt?

Real ist auf der Suche nach einem Stürmer, der auf lange Sich in die Fußstapfen von Karim Benzema treten kann. Nur logisch, dass Madrid seine Fühler schon 2021 in Richtung Haaland ausstreckt. Er hat die Qualität und würde perfekt in die Zehn-Jahres-Vision des Klubs passen. Allerdings ist die Frage, ob sich Haaland zu Beginn mit einer Rollenteilung zufriedengeben würde.

Solange Benzema (Vertrag bis 2022) den Klub nicht verlässt, wird Haaland nicht jede Woche eine Stammplatzgarantie haben. Und laut Quellen wird dies einer der wichtigsten Faktoren in Haalands Entscheidungsprozess sein.

Genau wie City wird sich Real also gedulden müssen. Zudem wäre Haaland ohnehin nur zweite Wahl. Das Haupttransferziel der Königlichen bleibt Kylian Mbappé.

Juventus Turin

Die Serie A wird im Zusammenhang mit potentiellen Haaland-Destinationen zwar nicht so oft genannt wie England oder Spanien, Juve sollte man aber dennoch auf dem Radar haben.

Die Bianconeri hatten den Norweger bereits während seiner Zeit bei Molde FK auf dem Zettel, das Interesse verflachte allerdings schnell wieder. Auch kurz vor seinem Wechsel von Salzburg nach Dortmund wurde Turin immer wieder als mögliches Ziel genannt.

Quellen in Italien gehen davon aus, dass Juves Sportdirektor Fabio Paratici auch diesmal die Entwicklungen rund um Haaland ganz genau beobachten wird. Zwar gibt es Zweifel, ob der Klub im kommenden Sommer einen Transfer im dreistelligen Millionenbereich stemmen kann, auszuschließen ist ein Vorstoß aber nicht.

Manchester United

Es war eine große Enttäuschung für Ole Gunnar Solskjaer, dass er seinen Landsmann im vergangenen Januar nicht von einem Wechsel ins Old Trafford überzeugen konnte. Die Red Devils hatten ihre ganzen Hoffnungen in den Coach gelegt, der am Ende trotz der gemeinsamen Molde-Vergangenheit aber wenig daran ändern konnte, dass sich Haaland in die Philosophie des BVB verliebte.

Erling Haaland und Ole Gunnar Solskjaer Fotocredit: Eurosport

Haaland steht weiterhin auf Uniteds Wunschliste, daran gibt es keinen Zweifel. Die sportlich attraktivste Wirkungsstätte ist der einstige Gigant, der es seit Jahren nicht mehr schafft, kontinuierlich erfolgreichen Fußball zu spielen, aber nicht.

Zudem haben die Red Devils aufgrund des nervenaufreibenden Pokers um Jadon Sancho nicht mehr die beste Beziehung zum BVB. Insider schätzen einen Wechsel des Torjägers nach Manchester als unrealistisch ein.

FC Liverpool

Auf den ersten Blick würde dieser Transfer viel Sinn ergeben. Liverpool hat sowohl ein hervorragendes Verhältnis zu Haalands Ex-Klub RB Salzburg als auch zur Borussia. Jürgen Klopp ist ein großer Bewunderer des 20-Jährigen und hegt aufgrund seiner langjährigen Vergangenheit in Dortmund beste Beziehungen zur Klubführung. Es gibt Stimmen bei den Verantwortlichen der Reds, die glauben, der Norweger könnte Liverpools nächster großer Neuzugang werden.

Allerdings macht ein Transfer nur Sinn, sollte einer der großen Drei, Roberto Firmino, Sadio Mané und Mohamed Salah , den Verein verlassen. Letzterer wird immer wieder mit dem FC Barcelona und Real Madrid in Verbindung gebracht, in naher Zukunft ist das Szenario Haaland für Salah aber unrealistisch.

Liverpool hat in den vergangenen beiden Jahren auf dem Transfermarkt eher die Füße still gehalten und wird diese Strategie wohl auch im kommenden Jahr fortsetzen. Sollte Haaland 2022 aber noch zu haben sein, könnte er für Liverpool sehr interessant werden.

FC Bayern München

Bisher ist kein Interesse von Seiten der Münchener zu vernehmen und dass der große BVB-Rivale aus dem Süden 2021 aktiv wird, ist nicht zu erwarten. Partout auzuschließen, dass der Dortmund-Stürmer innerhalb der Bundesliga wechselt, wäre aber zu voreilig.

Zieht sich der Haaland-Poker bis 2022 hin, könnten die Bayern einen Vorstoß starten. Dass Robert Lewandowski über 2023 hinaus im Alter von fast 35 Jahren in München bleibt, ist alles andere als sicher. Der junge Norweger könnte langfristig in die Fußstapfen des Polen treten.

Zur Person Dean Jones:

Dean Jones berichtet seit fast 15 Jahren über Fußball, lange als Korrespondent für den "Sunday Mirror". Fünf Jahre lang leitete er als Fußball-Insider die Transfer-Berichterstattung für das Sportmagazin und Internetportal "Bleacher Report". Dabei nutzte er ein Netzwerk mit Quellen in ganz Europa, um über die aktuellsten Entwicklungen auf dem Transfermarkt zu informieren und Einblicke in Aktivitäten und Planungen der größten europäischen Klubs zu geben.

