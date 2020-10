SC Freiburg: Mit den Nationalspielern Luca Waldschmidt und Robin Koch sowie Torhüter Alexander Schwolow hat der SC eine ganze Achse an Leistungsträgern verloren, aber die Verluste wurden mit cleveren Transfers gut kompensiert und dabei nicht ansatzweise die Einnahmen von über 40 Millionen Euro ausgegeben. Unter dem Strich blieb ein Plus von knapp 25 Millionen Euro - und in den ersten Spielen war kein Qualitätsverlust zu sehen. Der vom SCO Angers verpflichtete Baptiste Santamaria ist sofort Chef im Mittelfeld.