Borussia geht mit Blick auf die Personalsituation in der Innenverteidigung derzeit auf dem Zahnfleisch. Während der langzeitverletzte Dan-Axel Zagadou für sein Comeback schuftet, fielen zuletzt auch Emre Can und Mats Hummels (Oberschenkelverletzung) kurzfristig aus.

Gerade bei letzterem steht das Topspiel gegen den FC Bayern am Samstagabend (ab 18 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) noch auf der Kippe. In der Champions League musste Hummels beim 3:0 gegen Brügge aussetzen, am Wochenende hofft er auf eine Rückkehr, wie er witzelnd auf Twitter erklärte.