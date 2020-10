Bis 2021 läuft der Vertrag von David Alaba noch. Eigentlich wollte man in München rechtzeitig mit dem Eigengewächs verlängern oder einen Abnehmer für den 28-Jährigen finden, sodass er den Klub im kommenden Sommer nicht ablösefrei verlassen würde.

Nun hat FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic auf einer Pressekonferenz am Montag bekräftigt, dass die Bayern weiterhin an einer Vertragsverlängerung interessiert sind, Alaba dabei aber genügend Zeit für eine Entscheidung lassen wollen.

"Wir werden David kein Ultimatum setzen und keine Spielchen spielen", erklärte Salihamidzic und führte aus: "Wir werden versuchen, ihn zu überzeugen und würden uns freuen, wenn er in München bleiben würde und die Unterschrift in München dann irgendwann erfolgen wird."

Auch Alaba betonte im Rahmen der Länderspiele mit der österreichischen Nationalmannschaft, was er an Bayern hat: "Ich fühle mich in München sehr wohl, es ist schon seit zwölf Jahren meine Heimat. Dort durfte ich sehr schöne Momente erleben."