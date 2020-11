Hasan Salihamidzic widersprach David Alaba in dem Punkt, dass der Spieler das Zurückziehen des Vertragsangebots zum FC Bayern nach dem 31. Oktober aus den Medien erfahren habe.

Der FC Bayern München habe vielmehr am Samstag Alabas Berater Pini Zahavi in Person von Salihamidzic informiert. "Wir haben vor zehn Tagen ein verbessertes Angebot vorgelegt, worauf wir eine Frist für das vergangene Wochenende gesetzt haben. Wir haben dem Berater gesagt, dass wir das Angebot zurückziehen, wenn die Frist abgelaufen ist", erklärte Salihamidzic.

Zudem habe der Sportvorstand am Sonntag mit Alaba telefoniert, ehe Präsident Herbert Hainer am Sonntagabend im "BR" offiziell über das erloschene Angebot sprach. "Da kam nicht mehr viel", erklärte Salihamidzic am Dienstagabend.