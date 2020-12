Sane hatte nach dem Spiel breite Unterstützung von Mitspielern und Verantwortlichen erfahren . Thomas Müller ("Es ist für ihn sehr hart") nahm ihn tröstend in den Arm und meinte: "Ich glaube, er ist ganz nah dran, dass der Knoten aufgeht." Sportvorstand Hasan Salihamidzic betonte: "Der Junge ist top, ich glaube total an ihn." Und Flick meinte: "Das wird er verkraften, er bekommt unsere volle Unterstützung."

Sane ergänzte, der Teamerfolg stehe für ihn "über allem". Dass er sein Leistungsvermögen in seinem ersten Halbjahr in München noch nicht ausschöpfen konnte, erklärte er mit seiner Verletzungshistorie und dem Corona-Spielplan. Dieser habe es ihm sehr schwer gemacht, "wieder den richtigen Rhythmus zu finden". Im neuen Jahr "werde ich alles dafür geben, das Vertrauen des Vereins in mich zurückzuzahlen", versprach er.