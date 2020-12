Der Flügelstürmer des FC Bayern hatte im Spiel bei Bayer Leverkusen (2:1) soeben etwas erlebt, was man gemeinhin als "Höchststrafe" für einen Fußballer bezeichnet: ein- und nach nur wenig Spielzeit wieder ausgewechselt zu werden. Bei Sané waren es am Samstagabend 36 Minuten Nettospielzeit, die der 24-Jährige mitwirken durfte.

In der 32. Minute für den am Oberschenkel verletzten Kingsley Coman eingewechselt, blieb Sané mit nur einer Torschussvorlage und vielen Ungenauigkeiten im Offensivspiel blass. Nach 68 Minuten hatte Bayern-Trainer Hans-Dieter Flick genug gesehen und wechselte den 17 Jahre alten Jamal Musiala für Sané ein. Musiala führte sich auch gleich mit einem Pfostenschuss ein (79.), wirkte agiler.

"Thomas ist für uns unverzichtbar, weil er kluge Entscheidungen trifft, die Räume sehr gut besetzen kann und sich immer 90 Minuten in den Dienst der Mannschaft stellt", erläuterte Flick. Gnabry habe sich dagegen "in der zweiten Halbzeit enorm gesteigert, nachdem ich in der ersten Halbzeit nicht so zufrieden mit ihm war". So bliebe ihm nur "die Option Leroy und die musste ich dann nehmen".