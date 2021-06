Roca war im Oktober 2020 von Espanyol Barcelona zum deutschen Rekordmeister gewechselt, spielte unter Trainer Hans-Dieter Flick aber nur eine Nebenrolle.

Trotzdem denkt der 24-Jährige, dessen Vertrag noch bis 2025 läuft, nicht daran, die Münchner zu verlassen, wie er gegenüber "Sport1" erklärte: "Ich will definitiv beim FC Bayern bleiben und mich hier durchsetzen."

Roca, der erst im vergangenen Oktober nach München wechselte, habe noch große Ziele in diesem Klub. "Es war klar, dass ich in einem neuen Land, in einer neuen Stadt und in diesem großen Verein Anlaufzeit brauche", so der 24-Jährige.

Er habe, fügte er an, "jeden Tag das Gefühl, dass ich hierbleiben und kämpfen muss. Denn ich fühle mich pudelwohl, mein Deutsch wird jeden Tag besser und ich verstehe immer mehr. Das ist wichtig. Also nochmal: Ich bleibe, kämpfe und will diesen Verein nicht verlassen."

Roca verzichtet wegen Bayern auf Olympia-Teilnahme

Um seine Chancen beim deutschen Rekordmeister zu erhöhen, verzichtet der 24-Jährige freiwillig auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio.

Er habe nach einem Gespräch mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic entschieden, "dass es für mich besser ist, die komplette Vorbereitung unter Julian Nagelsmann zu absolvieren", meinte der Mittelfelspieler.

Ansonsten hätte er "beim FC Bayern wertvolle Wochen verloren", ergänzte der Spanier. Er habe deshalb den spanischen Verband bereits gebeten, "mich für Olympia nicht zu berücksichtigen".

Vergangene Saison habe er aufgrund seines späten Transfers die komplette Vorbereitung bei Bayern verpasst, dieses Jahr will er beim Trainingsstart bereits in einem guten körperlichen Zustand sein: "Jetzt lege ich direkt los. Das wird sich positiv für mich auswirken", kündigte der 24-Jährige.

