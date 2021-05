Publiziert 17/05/2021 Am 07:20 GMT | Update 17/05/2021 Am 07:21 GMT

"Tiger" Gerland gilt als Entdecker von Stars wie Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller, Mats Hummels oder David Alaba. Als "Co" arbeitete er unter Louis van Gaal, Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Niko Kovac und Hansi Flick.

Erstmals war Gerland bei den Bayern von 1990 bis 1995 bei den Amateuren als Trainer tätig. Nach Stationen beim 1. FC Nürnberg, bei Tennis Borussia Berlin, Arminia Bielefeld und dem SSV Ulm kehrte der gebürtige Bochumer 2001 zu den Münchnern zurück. Laut "kicker" wird Gerland bei den Bayern keine neue Funktion übernehmen, aber sich auch noch nicht in den Ruhestand verabschieden.

Zuvor hatte bereits Flick-Assistent Miroslav Klose seinen Abschied beim Rekordmeister angekündigt. Der Vertrag des Weltmeisters von 2014 läuft im Sommer aus. "Was mit mir passiert und wo ich in der nächsten Saison sein werde, entscheide noch immer ich ganz alleine. Ich habe einen ganz klaren Plan", sagte Klose, der vor wenigen Tagen die Prüfung zum Fußball-Lehrer bestanden hat, dem kicker.

Für seine unmittelbare Zukunft gebe es mehrere spannende Optionen, so Klose: "Ich bin mir sicher, dass zeitnah eine Entscheidung darüber fallen wird, was ich in der kommenden Saison machen werde." Möglicherweise begleitet der frühere Stürmer seinen Chef Flick zum Deutschen Fußball-Bund (DFB). Dieser gilt als Favorit auf die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw im Sommer.

