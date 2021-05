Hakimi, der von 2018 bis 2020 von Real Madrid an Borussia Dortmund ausgeliehen war, würde aufgrund seiner Dynamik und seines Offensivdrangs perfekt in die möglichen taktischen Planspiele von Nagelsmann passen. Der 22-Jährige spielt unter Inter-Trainer Antonio Conte des öfteren 3-5-2-System, welches auch der zukünftige Bayern-Coach des Öfteren spielen lässt.

Sein Berater Alejandro Camaña dementierte jedenfalls ein Interesse der Münchner nicht. "Das würde mich nicht überraschen. Der FC Bayern ist einer der besten Vereine der Welt. Wenn sie jemanden suchen, muss der Spieler der Beste auf seiner Position sein. Und Achraf ist der Beste auf seiner Position", äußerte er sich gegenüber "AZ".

Der 22-Jährige wechselte erst vergangene Saison für 45 Millionen Euro von Real Madrid zu den Nerazzurri und hat bei Mailand noch einen Vertrag bis 2025.

Vergangenes Wochenende gewann der Marokkaner mit Inter Mailand vorzeitig die Meisterschaft in der Serie A . Der Ex-BVB-Star zählt bei den Italienern zu den Leistungsträgern und hatte einen großen Anteil am Titel. Bislang gelangen dem Rechtsfuß in dieser Saison in 41 Pflichtspielen sieben Treffer sowie acht Assists.