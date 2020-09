Eine Einigung bei den Vertragsverhandlungen des FC Bayern München mit Alaba scheiterte bisher an den unterschiedlichen Gehaltsvorstellungen beider Parteien. Das Angebot des Rekordmeisters von elf Millionen Euro plus sechs Millionen Bonuszahlungen sind dem Verteidiger zu wenig, der Spieler fordert offenbar 20 Millionen Jahressalär.

"Wir haben ihm ein faires und wettbewerbsfähiges Angebot gemacht. Es liegt an ihm, ob er es annimmt", sagte FCB-Präsident Herbert Hainer am Mittwoch bei "Bild100 Sport" und erklärte weiter: "Es gibt aktuell keinen neuen Stand über das hinaus, was zuletzt zu lesen war. Wir haben alle immer gesagt, dass wir ihn unheimlich schätzen. Er ist eine Ikone des FC Bayern. Er ist seit zehn Jahren – seit seiner Jugend – im Verein."