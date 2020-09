Der 29-Jährige (Vertrag bis 2022) hatte beim 4:1-Coup der TSG gegen die Bayern am Sonntag zwei Treffer erzielt und seine Ausbeute nach drei Pflichtspielen auf sieben Tore geschraubt. Für Matthäus wäre Kramaric "nicht nur ein idealer Backup für Robert Lewandowski, sondern auch für Thomas Müller. Ein Charakter-Profi mit viel Qualität."

Der Rekordnationalspieler schätzt, dass für den Angreifer etwa 40 Millionen Euro fällig wären. "Das wäre er mir aber wert an Bayerns Stelle", so Matthäus.

Am Montagmittag reagierte Kramaric prompt auf die Aussagen des Experten. Auf Instagram ließ der TSG-Angreifer einen Like unter dem entsprechenden Post von "Sky". Im Vorfeld der Partie gegen Hoffenheim, lobte Trainer Hansi Flick Kramaric und bezeichnete ihn als "einen der besten Stürmer der Liga". Mit dem Verkauf von Thiago und möglichen Abgängen von Javi Matínez und Michael Cuisance sind die Münchner finanziell gut aufgestellt. Bahnt sich ein Transfer an?