Im Kader von Hansi Flick spielt Martínez jedenfalls trotz eines möglichen Abgangs von Landsmann Thiago, der ebenfalls im defensiven Mittelfeld spielt, keine Rolle mehr. Schon in der abgelaufenen Saison stand der zweimalige Triple-Sieger nur 24 Mal für die Münchener auf dem Platz. Im Finalturnier der Champions League kam Martínez überhaupt nicht mehr zum Einsatz.

Noch in den vergangenen Jahren absolvierte der Spanier jeweils deutlich über 30 Saisonspiele für die Bayern (2018/19: 33 Einsätze, 2017/18 und 2016/17 jeweils 37). Im Mittelfeld hat ihm Joshua Kimmich klar den Rang abgelaufen, mit Corentin Tolisso und Michael Cuisance setzt Flick zudem auf deutlich jüngere Alternativen auf der Sechser-Position.

Auch in der Innenverteidigung ist Martínez nur noch fünfte Wahl. Mit David Alaba, Lucas Hernández, Niklas Süle und dem wiedererstarkten Jérôme Boateng sind die Münchener auf beiden Posten doppelt besetzt. Kaum Perspektive also - ein Verbleib beim FC Bayern ist daher ebenso unwahrscheinlich wie ein ablösefreier Weggang im kommenden Jahr.

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge meinte in der "Welt am Sonntag" zur Situation des Routiniers: "Javi befasst sich damit, uns zu verlassen. Es wird für ihn auch schwierig jetzt. Sein Vertrag gilt noch ein Jahr, und wir haben ihm zu verstehen gegeben, dass wir ihm keine Steine in den Weg legen."