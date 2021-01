Das Programm hat es in sich für den FC Bayern München in diesem Jahr. Englische Wochen soweit der Kalender reicht - und die Ziele sind natürlich weiterhin groß.

Dass der deutsche Rekordmeister beim 5:2 am Sonntag gegen Mainz zum achten Mal in Folge (!) in Rückstand geriet, war sicher kein Zufall. Eher ein Indiz dafür, wie viel Kraft und Konzentration diese Saison erfordert. "Wichtig ist, dass wir eine Reaktion gezeigt haben, aber es ist sehr anstrengend, immer wieder einem Rückstand hinterherzulaufen", weiß Joshua Kimmich.

Bundesliga FC Bayern beobachtet US-Talent aus der MLS VOR EINER STUNDE

Eine Lösung, die Lage zu entspannen, wäre möglicherweise eine erneute Verbreiterung des Kaders, um Leistungsträgern auch mal eine Verschnaufspause zu verschaffen. Das Transferfenster ist geöffnet. Wird der FC Bayern also noch mal aktiv?

Trainer Hansi Flick ließ sich - darauf angesprochen - nicht in die Karten schauen und sagte lediglich: "Die Dinge besprechen wir wie immer intern."

Erinnerungen an letzten Winter

Zur Erinnerung: Vor gut einem Jahr hatte er im Trainingslager in Doha klar den Wunsch nach einem Rechtsverteidiger geäußert und so Hasan Salihamidzic (damals Sportdirektor, heute Sportvorstand) unter Druck gesetzt, was intern Reibung erzeugte.

Eventuell verhält sich Flick jetzt defensiver, um die Ruhe nach außen zu wahren oder es wird einfach keine Zugänge geben. Denn auch wenn Neue zum Team stießen, bliebe es abzuwarten, ob sie das Team überhaupt verstärken könnten. Flick merkte bereits in Bezug auf die Neuzugänge aus dem Sommer wie Marc Roca oder Bouna Sarr an, dass es in diesem Jahr "an Trainings" fehle, um die so wichtige Spielphilosophie richtig zu vermitteln.

"Grundsätzlich hat jeder Einzelne noch Luft nach oben. Wir müssen sehen, dass wir jeden an die Leistungsgrenze bringen", betonte Flick weiter.

Das könnte Dich auch interessieren: Es wird ernst: Real Madrid bereitet konkretes Angebot für Alaba vor

Er will doch nur spielen... Schuhdieb liebt Streicheleinheiten

Bundesliga Drei Dinge, die auffielen: Ein Geniestreich und die Power von zwei Superhelden VOR 10 STUNDEN